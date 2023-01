Cauet presenta Ounahi: "Sa fare tutto e ha tecnica eccezionale, è perfetto per Spalletti"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, ex calciatore

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet , ex calciatore, fra le tante, di Paris Saint Germain ed Inter: "Ounahi? È un giocatore molto forte, anche se quest'anno l'Angers sta vivendo numerose difficoltà in Ligue 1. Azzedine tecnicamente sa fare tutto, si può avvicinare all"idea di calcio di Spalletti. Sotto la gestione dell'allenatore italiano, potrebbe migliorare le sue caratteristiche fisiche e potrebbe offrire un apporto rilevante al Napoli nella seconda parte di stagione, se dovesse arrivare a gennaio. Nonostante la sua corporatura, può contare su una tecnica eccezionale, aspetto che conta più di tutto.

A volte è necessario essere più bravi con i piedi; tanto è vero che la forza del Napoli risiede nella capacità di far girare velocemente il pallone. Un calciatore come Ounahi potrebbe rappresentare soltanto un'arma in più per la rosa azzurra. Trasmette la palla molto velocemente, è adeguato per il gioco dei partenopei".