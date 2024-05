Causio: “ADL si è pentito degli errori fatti e sta valutando bene chi portare a Napoli“

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il mio preferito è sempre Conte, lo conosco bene così come conosco bene Pioli. Entrare nella testa di De Laurentiis non è facile, ma sono certo che lui non può sbagliare quest'anno. S'è pentito degli errori fatti l'anno scorso e sta valutando bene chi portare a Napoli.

Osimhen andrà via e bisognerà trovare un attaccante forte per sostituirlo. A Napoli ci vuole un po' d'aria fresca, c'è bisogno di qualche giocatore nuovo che sia motivato. A Napoli devono andarci con entusiasmo, non si può dire di no al Napoli".