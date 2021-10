Causio: "Bisogna stare attenti al Napoli, ma andrei cauto prima di dire che la Juve è morta"

Nel corso del Festival dello Sport a Trento, l'ex calciatore della Juventus Franco Causio ha parlato ai microfoni di Tmw: "Andrei cauto prima di dire che la Juve è finita. Ora si sta ricomponendo, Allegri pian pian aggiusterà la squadra e credo possa prendersi delle soddisfazioni. Le ultime vittorie possono dare fiducia. Andrei cauto prima di dire che è morta. Certo, bisogna stare attenti al Napoli, anche se per la Coppa d'Africa perderà la spina dorsale della squadra. Quanto a Chiesa è più di un giocatore importante, che deve ancora crescere. Dicono che somigli a me ma io sostengo di no. Lui può fare la seconda punta o giocare esterno. Deve sprecare meno energie e esser più convinto negli ultimi trenta metri. Col suo tiro può fare tanti gol".