Causio: "Conte ti entra nel cervello, basta vedere l'effetto sul Napoli"

Franco Causio non ha dubbi quando parla di Antonio Conte e lo incorona ancora una volta nell'intervista a Il Mattino: "È infaticabile e sa gestire il gruppo come pochi altri allenatori. Non ci dimentichiamo che i tecnici possono fare la differenza fino a un certo punto, poi tocca ai calciatori metterci il loro contributo, altrimenti non ci sono speranze, ma il Napoli ha un grande vantaggio, non gioca le coppe".

Causio però non vede i partenopei come favoriti: "L'Inter mi sembra la squadra più attrezzata, anche dal punto di vista degli uomini e dei ricambi. Ha una rosa profonda e il centrocampo è quello che mi ha impressionato più di tutte le pretendenti al titolo. Conte ti entra nel cervello e ti ripete le cose fino alla nausea se la domenica non vede in campo quello che è stato provato in allenamento. Basta vedere l'effetto sul Napoli: ha perso solo prima e poi è stato un rullo compressore".