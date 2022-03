Causio: "Napoli da scudetto, Spalletti è un mio amico e sa fare benissimo una cosa"

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Il Napoli ha tutto per poter vincere lo Scudetto, dopo la vittoria di Verona è arrivato un gran bel segnale. Spalletti è un mio grande amico, ce la può fare, ma il Napoli non deve sottovalutare nessuno, indipendentemente dalla squadra, deve pensare solo alla vittoria. Spalletti lo sa fare molto bene. Osimhen? Sta trascinando la sua squadra, fa cose straordinarie, ma dovrebbe ascoltare di più i consigli di Spalletti che, durante la partita, lo richiama spesso per dargli indicazioni tattiche”.