Cavani e la furia dopo l'eliminazione in Qatar: "Squalificato? Allora l'arbitro deve andare in galera"

L'eliminazione dell'Uruguay nella fase a gironi del Mondiale 2022 tormenta ancora Edinson Cavani . L'ex giocatore del PSG aveva sfogato la rabbia al termine della partita contro il Ghana (2-0) facendo cadere a terra lo schermo della videoassistenza. Un gesto eclatante, dovuto alle polemiche per l'arbitraggio del tedesco Daniel Siebert, che aveva deciso di non assegnare un rigore per un fallo su Darwin Nunez dopo aver consultato il VAR.

La FIFA ha annunciato provvedimenti e l'attaccante del Valencia spera di non essere squalificato a lungo: "Se mi sanzionano per aver colpito il VAR, devono mettere in galera l'arbitro, perché quelli sono errori che non puoi fare con il VAR", ha detto in un'intervista a Cadena Ser. "Mi preoccupa una possibile sanzione, perché significherebbe che sarò escluso dalle competizioni. Nel calcio a volte alcuni episodi ti fanno reagire, c'è adrenalina. Siamo esseri umani; certe reazioni non vanno giustificate, ma andrebbero perdonate".