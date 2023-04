Cavani sbotta: "Non sono venuto al Valencia per ritirarmi"

Edinson Cavani, attaccante del Valencia, ha rilasciato un'intervista ai canali della Liga, parlando del difficile presente del club e del futuro della sua carriera:





"Non sono venuto al Valencia per ritirarmi, voglio fare un percorso in questo club. E più di ogni altra cosa spero che le cose possano andare bene. Se un giorno dovessi sentire che le cose non vanno, con tutto l'amore e il rispetto del mondo comunicherò alla società e alla gente che lascio il calcio, ma oggi spero solo che il Valencia possa arrivare dove dovrebbe stare. Non ho mai vissuto una situazione del genere (si riferisce alla lotta salvezza, ndr). All'inizio della stagione si sono create certe aspettative sulla squadra ma si è andati troppo oltre e ora questo pesa. Qualsiasi cosa avessimo fatto, qualcosa sarebbe sempre venuto a mancare. Continueremo a lavorare per cambiare la situazione. Sono comunque molto contento della mia scelta, amo la Liga e proveremo in ogni modo a ribaltare le cose, il Valencia deve essere tra le squadre migliori del campionato spagnolo e in Europa".