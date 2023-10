Cavasin: "Fatti errori in estate, ora ADL si deve consegnare a Conte”

Durante la trasmissione 'Sportitalia Mercato', l'allenatore Alberto Cavasin, ha detto la sua sulla situazione del Napoli.

Durante la trasmissione 'Sportitalia Mercato', l'allenatore Alberto Cavasin, ha detto la sua sulla situazione del Napoli: “La figura di Conte è di primo livello. Il presidente si deve consegnare all’allenatore. Stessa cosa che doveva fare a giugno consegnandosi al suo ds e allenatore. Per continuare il miracolo fatto l’anno scorso doveva in tutti i modi confermare l’allenatore, non con una pec, facendo vedere che il rapporto tra i due non c’era più. Sono stati fatti errori di programmazione da parte del Napoli in estate”.