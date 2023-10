Cavasin: "Garcia? Ogni allenatore in difficoltà è solo. Ma lui ha commesso un errore"

L'allenatore Alberto Cavasin è intervenuto a Radio Marte

L'allenatore Alberto Cavasin è intervenuto a Radio Marte: "Facendo le debite proporzioni, ogni allenatore si è trovato nella posizione di Garcia: un tecnico, davanti a delle difficoltà, è più che mai solo e deve concentrarsi sul risultato, sulla squadra, con l'animo sereno e può farlo solo pensando a questo, a come parlare con i propri giocatori, tutto il resto sono turbative che portano via pensieri ed energie. Forse un errore l'ha commesso, per come si è rapportato alla squadra, forse avrebbe dovuto manifestare ai giocatori il grande rispetto per ciò che avevano ottenuto lo scorso anno.

Ripartire dalle certezze consolidate poteva essere il passaggio fondamentale, magari la squadra andava a meraviglia".