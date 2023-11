Cavasin: “Mazzarri esperto e accettato dalla piazza, ha tutto per fare bene al Napoli"

L’allenatore Alberto Cavasin, durante Sportitalia Mercato, ha parlato così del Napoli e di Walter Mazzarri

L’allenatore Alberto Cavasin, durante Sportitalia Mercato, ha parlato così del Napoli e di Walter Mazzarri: "Mazzarri è un allenatore di esperienza accettato dalla piazza, penso che abbia tutte le carte in regola per fare bene. Secondo me deve prendere per mano questa squadra, non deve inventare chissà cosa, ricostruendo quello spirito forte che la squadra aveva prima. La società deve dargli una grande mano, Mazzarri deve tirar fuori lo spirito che questa squadra ancora ha. I calciatori vogliono dimostrarlo. Se fosse rimasto Giuntoli, inoltre, non si sarebbe arrivato a questo punto, aiutava il presidente, ora bisogna rialzare la testa".