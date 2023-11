Ceccherini e i metodi di Tudor: "Allenamenti devastanti. Ti distruggeva, ma mi divertivo"

"Una ricerca continua del pallone, del movimento. Praticamente giocavo in ogni zona del campo".

Igor Tudor potrebbe diventare presto il nuovo allenatore del Napoli, con Aurelio De Laurentiis che lo ha incontrato oggi e che nelle prossime ore potrebbe annunciare l'avvicendamento tra il croato e Rudi Garcia. Dei suoi metodi di lavoro, in un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, ne ha parlato Federico Ceccherini, difensore oggi al Fatih Karagumruk in Turchia ma che in passato ha lavorato proprio con il tecnico all'Hellas Verona: "Tudor era un martello, ma curava molto l’aspetto umano e stava alla battuta. Con lui segnavi il giovedì come bollino rosso: i suoi allenamenti a tutto campo erano devastanti. Il martedì ti faceva fare 10 km di corsa, il mercoledì forza e piano, mentre il giovedì era massacrante, tanto che il venerdì dovevamo fare scarico per arrivare integri alla partita.

Ti elogiava ed era molto attento all’aspetto umano, ma ti distruggeva: i suoi allenamenti difensivi a tutto campo me li ricordo ancora, tutta la settimana uomo contro uomo. Pensavo: ‘Oggi ci muoio in campo’. Sistemava partitelle 5 vs 5 o 7 vs 7 e ogni volta che il pallone finiva fuori, ripartivi dal portiere. Quindi dovevi correre all’indietro, a vuoto, un sacco di volte. Con lui facevo il terzo di difesa, ma è stato il periodo in cui mi sono divertito di più: non so quante sovrapposizioni facessi a partita. Infatti facemmo il record di gol come squadra. Il suo input era: ‘Dai palla e ti muovi’. Una ricerca continua del pallone, del movimento. Praticamente giocavo in ogni zona del campo".