Ceci: "Garcia un grande, ma già dissi che problemi sarebbero arrivati a ottobre"

Stefano Ceci è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radiogoal"

© foto di Pierpaolo Matrone

Stefano Ceci è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radiogoal”: “Garcia allenatore di grande livello. Si è preso una patata bollente, io lo dissi che i problemi sarebbero arrivati ad ottobre, e sarebbe capitato con qualsiasi allenatore. Vedo una squadra scarica, e bisogna ritrovare la brillantezza dei calciatori. L’anno scorso annata straordinaria, che lascia negli occhi una bellezza rara, un po’ come negli ultimi trentatrè anni ci eravamo portati dietro quei sette anni meravigliosi di Maradona. Mi aspetto Simeone al posto di Osimhen, è più uomo da area di rigore, ma il Napoli dovrà cambiare gioco senza il nigeriano.

Questa gara di Verona non bisogna sbagliarla, perché aprirà il sipario su un ciclo di gare importanti. In questo momento c’è troppo scetticismo attorno al Napoli, cosa rara da queste parti, e soprattutto su Garcia. C’è bisogno di una scossa per rimettersi in carreggiata. Basta fare una serie di vittorie consecutive prima della sosta per poter fare un colpo di coda che faccia ribaltare la classifica. Per me se in questo periodo porta a casa dei risultati importanti, alla fine arriverà tra i primi tre del campionato”.