Ceferin contro i fondatori della Superlega: "Volevano distruggere la base su cui si trovavano"

Intervenuto nel corso del Club Advisory Panel della European League, il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha lanciato un messaggio in risposta ai club fondatori della Superlega: "La maggior parte dei club ha ammesso l’errore, ora non guardiamoci indietro perché c’è molto a cui guardare verso il futuro. Il calcio europeo è più forte di prima. Presto inizieremo a rivedere governance calcio europeo e tutte le parti saranno invitate alle consultazioni. La storia ci ricorderà per quello che è stato costruito e non per quello che abbiamo distrutto". E ancora: "Vogliamo massimizzare la passione, non i profitti. L’ironia del tentativo fallito della Superlega è che aspiravano ad altezze maggiori distruggendo la base su cui si trovavano, non capiscono cosa vuol dire essere parte del mondo del calcio".