Cellino choc: "In Lega bruciammo un faldone con fideiussioni false"

Massimo Cellino, attuale presidente del Brescia, ha rilasciato pesanti dichiarazioni al programma Rai Report in merito al caso plusvalenze. Questo un estratto dell'intervista che sarà trasmessa nella serata di lunedì: "Cercavamo di tenere la baracca in piedi, stava crollando tutto. Io ero uno dei più giovani presidenti della Lega, dovevamo pulire tutte le schifesse che c'erano là dentro e non sapevo da che parte cominciare.