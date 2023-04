Cellino svela: "Mi lamentai con Berlusconi degli arbitri, 'Chiamo Moggi' rispose il min. Pisano"

"Vado a Roma a casa di Berlusconi per parlare, presente anche il ministro Pisano".

Dopo le parole dei giorni scorsi, arrivano altre anticipazioni dell'inchiesta di Report su Calciopoli. Protagonista, ancora una volta, l'attuale presidente del Brescia, ed ex del Cagliari, Massimo Cellino che racconta così un aneddoto riguardante un incontro segreto con Silvio Berlusconi durante il quale emerge il "potere" di Luciano Moggi: "Mi chiama Berlusconi e mi chiede di candidarmi (alla presidenza della Regione Sardegna, ndr). Io gli dissi che un presidente di calcio non deve fare il politico. Riprende il campionato, subito 3-4 arbitraggi contro devastanti. Perdemmo 3 partite di seguito in modo vergognoso".