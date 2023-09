Celta, il capitano su Veiga: "Con la famiglia ha ritenuto fosse giusto andare in Arabia"

Iago Aspas, attaccante e capitano del Celta Vigo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Panenka

Iago Aspas, attaccante e capitano del Celta Vigo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Panenka in cui ha detto la sua sulla decisione di Gabri Veiga di andare a giocare per l'Al-Ahli in Arabia saudita: "Sono situazioni che succedono nel mondo del calcio. È vero che altri si aspettavano un altro tipo di club come destinazione, o come un salto d'élite. Ma bene, la famiglia e il ragazzo hanno ritenuto che la cosa migliore fosse andare in Arabia e il club ha ricevuto dei soldi che oggi non può ignorare, per come va il mondo del calcio".

Sul suo eventuale ritorno in Europa in futuro: "Non so se tornerà: è partito 4 o 5 giorni fa, ma è vero che ha firmato un contratto - tra virgolette - di 3 stagioni, per tutti i soldi che sono stati spostati nell'operazione. Speriamo che un giorno possa tornare come tanti giocatori delle giovanili partiti e rientrati".