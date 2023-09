Ceravolo: “Con Sarri in panchina il Napoli non avrebbe fatto certi errori con la Lazio”

Il direttore sportivo Franco Ceravolo, ospite negli studi di Sportitalia, ha espresso il proprio parere sulla sconfitta del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo Franco Ceravolo, ospite negli studi di Sportitalia, ha espresso il proprio parere sulla sconfitta del Napoli in casa contro la Lazio nell'ultimo turno: "È facile parlare dell'Inter adesso. Un mese fa dicevo che l'Inter era più forte dell'anno scorso e qualcuno storceva il naso. Per quanto riguarda il Napoli, i partenopei mi preoccupano sotto l'aspetto tattico. Se n'è andato solo Kim, poi tutti gli altri sono rimasti. Ma non è possibile lasciare libero un giocatore come Felipe Anderson nell'uno contro uno. Se ci fosse stato Sarri in panchina non sarebbe successo".