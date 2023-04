Ceravolo: “Il Milan ha passato meritatamente il turno, ma il Napoli è stato penalizzato”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex dirigente di Napoli e Juventus.



Commento sul doppio confronto tra Napoli e Milan?

“Nelle due partite, ad essere sincero, credo che il Milan abbia meritato. Ciononostante, il Napoli è stato penalizzato dalle defezioni dell’andata, giungendo alle sfide decisive senza i giocatori chiave. Ci sono da fare i complimenti agli azzurri per quanto mostrato, la squadra di Spalletti ha saputo disimpegnarsi egregiamente e si è fatta rispettare. Il calcio, d’altronde, è fatto di episodi. Il Napoli è vicino ad uno Scudetto meritato, ed i cui meriti vanno assolutamente riconosciuti”.

Che partita sarà quella tra Napoli e Juventus?

“Juventus-Napoli non è mai una partita banale. Un match di cartello sentitissimo dai tifosi. Sarà una gara decisiva per le dinamiche di campionato, e le ambizioni di entrambe le squadre. Entrambe le contendenti si dividono le chance di successo. Vedo dunque una sfida equilibrata, in cui mi auguro prevalga il bel gioco”.