Cesarano: "Arbitraggio di Kovacs in malafede, arriva dopo l'attacco di ADL alla UEFA"

Il giornalista Rino Cesarano ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan soffermandosi sul discusso arbitraggio di Kovacs: “Un conto è il peso delle bacheche che non gioca e non va in campo, un altro conto è il peso politico. Non a caso questa partita arriva tre-quattro giorni dopo le dichiarazioni di De Laurentiis contro la UEFA. Siccome c’è stato un cambiamento nell’interpretazione della partita tra il primo e il secondo tempo da parte dell’arbitro, io dico che è mala fede.