Cesarano: “Campagne acquisti senza senso, ADL trascura il problema dell’area tecnica”

Nel corso di ‘Punto Sport’, su Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Rino Cesarano: “Finalmente adesso si vede una squadra di calcio, che è il Napoli, anche se ancora con dei difetti preesistenti. Però rispetto a prima, che erano 11 giocatori che badavano solo a difendersi o a non proporre gioco, ora è una squadra vera che si sforza e cerca di fare la partita. Al di là del risultato, la prestazione con il Torino è stata ampiamente da sufficienza. Al di là di alcuni giocatori che non si sono proprio visti in campo, tipo Zielinski, il resto ce l’hanno messa tutta e si sono impegnati.

Zielinski? Tutto nasce dagli errori commessi in campagna acquisti. L’impiego di Zielinski è stato per risparmiare Traoré che non è prontissimo, che serve per la partita di Barcellona. L’allenatore ha il polacco in rosa, lo conosce ci ha parlato, dunque parte con Zielinski. Un conto, però, è promettere di impegnarsi e di fare bene, un altro conto che in campo la testa di spinge a tirare indietro le gambe per timore di farti del male. Questo ti crea scompenso non solo a centrocampo, ma anche negli altri reparti. Se Calzona non fa giocare Zielinski in quella posizione, chi deve far giocare? Lindstrom non ci ha mai giocato, sarebbe un esperimento. Se a questo punto Zielinski doveva essere un peso, tanto vale era da tenere Gaetano e farlo giocare. Anche se le partite non le vince, Gaetano è tuo, lo spazio glielo dai. Piuttosto che andare a prendere Dendoncker, che non è pronto e Traoré che lo devi rigenerare.

Ho trovato un non senso sia la campagna di luglio che di gennaio, il Napoli sta scontando anche questo. Calzona, in dieci partite dopo una dopo l’altra, ha fatto già tanto. Rasserenare questi giocatori non era facile, lui ci è riuscito in gran parte. Non bisogna buttare la croce addosso a Calzona, ma il management del Napoli deve cambiare in vista della prossima stagione. Servono uomini e idee nuove, una progettualità. Mi aspetto anche un nuovo ds, quando vado a vedere le aree tecniche delle altre squadre, tipo il Parma, vedo che ce ne sono due-tre di direttori sportivi. Tra questi c’è una persona che conosco benissimo, Pedersoli, che ha fatto il capo scouting del Milan e braccio destro di Benitez. Se non si rafforza l’area tecnica, il Napoli non sarà mai competitivo a certi livelli. Il nodo è tutto lì, De Laurentiis trascura questo problema che è molto serio. Credo che il Napoli è in quel settore deve rafforzarsi per poi procedere con acquisti appropriati. Traorè è fortissimo, ma in attesa che torni ad esserlo, hai perso la zona Champions”.