Cesarano: “Col rientro di un azzurro Lobotka ha acquistato più libertà d’azione”

"Poi dopo abbiamo visto un grande Cajuste che sa prendere anche l'iniziativa”.

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha commentato la vittoria del Napoli contro il Verona: "A Verona il Napoli è stato lezioso in attacco, ma ha ancora problemi in fase difensiva. Questa squadra, che è stata capace di fare 3 gol in casa del Verona che ne aveva subiti solo 8 fino adesso, non può concedere tante situazioni a rischio ad un avversario anche abbastanza modesto. Quindi deve lavorare soprattutto sulle palle inattive e su quelle seconde palle velenose al limite della propria area di rigore. Lì ci deve essere una linea mediana un po’ più attenta e più a protezione della difesa.

Non a caso al Bentegodi ha giocato benissimo Lobotka, nel momento che è rientrato in squadra Rrahmani. Fortificando i difensori centrali acquista più libertà di azione anche Lobotka, nonostante fosse marcato a uomo. Poi dopo abbiamo visto un grande Cajuste che sa prendere anche l'iniziativa”.