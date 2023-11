Cesarano: “Garcia molto più disteso, ci ha fatto capire una cosa su Lindstrom"

"La difesa ha dato garanzie e soprattutto quel joystick che è Lobotka ha incominciato a funzionare e a legare tutti i reparti".

Il giornalista Rino Cesarano ha commentato le parole di Rudi Garcia in conferenza stampa ai microfoni di Canale 21: “Fa piacere vedere un allenatore che non fa più quei sorrisi sarcastici, è molto più sereno e disteso. Ci ha fatto capire che Lindstrom deve ancora guadagnare sotto il profilo tattico delle conoscenze, soprattutto nella fase difensiva. Ci ha fatto capire anche che stima tanto Raspadori e lo può impiegare in più ruoli, lo vede anche insieme con Osimhen. Ha detto che la squadra sta ritrovando tutti gli infortunati, questo è importante perché può lavorare su tutti. Ha più opzioni, credo che domani in partenza non farà grande rotazione. Per quanto mi riguarda mi dispiacerebbe se uscisse Ostigard, perché in questo momento è il difensore che ti garantisce più cattiveria.

La mezz’ora di Salerno è derivata che molti sono cresciuti sul piano atletico. La difesa ha dato garanzie e soprattutto quel joystick che è Lobotka ha incominciato a funzionare e a legare tutti i reparti. Non a caso, il gol di Raspadori è avvenuto da una riaggressione alta e l’assist di Lobotka. Queste sono tutte notizie confortanti che però devono essere ribadite in campo domani sera”.