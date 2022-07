Cesarano: "La gente non ha i soldi per la spesa ma vuole parlare di Mertens, Spalletti e ADL”

Il giornalista Rino Cesarano, storica firma del giornalismo napoletano, ha scritto un post su Facebook esprimendo una riflessione

Il giornalista Rino Cesarano, storica firma del giornalismo napoletano, ha scritto un post su Facebook esprimendo una riflessione: "La gente non ha i soldi per fare la spesa, pagare le bollette, tirare avanti in qualche maniera ma vuole parlare di Mertens, Spalletti, De Laurentiis. Io capisco e cerco di rispondere a tutti, distribuendo magari un pò di ottimismo, nonostante questi chiari di luna. Capisco che vogliono distrarsi un po', scambiare una parola con il giornalista, non pensare al caro benzina, al caro vita, al caro tutto, al ritorno delle pandemia, alla guerra in Ucraina.

Lo so che per loro Mertens e De Laurentiis vengono dopo tutti i loro problemi. Vengono dopo. Ma rispondo lo stesso, scambio una parola, faccio una battuta e cerco di stare a un metro di distanza. Ormai la mascherina non la mettono più neanche sui mezzi pubblici, molti su gomma senza aria condizionata. Eccellente invece l'aria condizionata del "jazz", il treno metropolitano che fa Napoli-Salerno e ferma a Portici, Ercolano, Pompei. Davvero un servizio da grande area metropolitana”.