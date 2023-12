Cesarano: “Non bisogna commettere l’errore estivo, a gennaio servono 3 acquisti pronti subito”

Il giornalista Rino Cesarano ha parlato del momento del Napoli e delle prospettive in ottica mercato di gennaio ai microfoni di Radio Marte

Il giornalista Rino Cesarano ha parlato del momento del Napoli e delle prospettive in ottica mercato di gennaio ai microfoni di Radio Marte: “La squadra avrà una spinta importante dai tifosi col Monza, serve una vittoria, urge come il pane. Sul mercato servono 3 acquisti, ma devono essere pronti subito, soprattutto in difesa ed a centrocampo servirà intelligenza e forse anche spendere qualcosa in più. 27enni e non 20enni? Sì, non bisogna commettere l’errore estivo, perciò dicevo 3 pronti. Oltre l’età è importante anche il rodaggio che hanno per poter dare nuove energie alla squadra e trainare gli altri”.