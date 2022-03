Cesari: "Orsato il più bravo d'Italia. Non c'è motivo per tremare per la coppia con Valeri"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Graziano Cesari, ex arbitro

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Graziano Cesari, ex arbitro: "Orsato e Valeri in Napoli-Milan? È inevitabile quando si affrontano le prime della classifica, bisogna mandare l'arbitro più bravo d'Italia. Nulla da dire sulla designazione. Giusto che il migliore si prenda oneri e onori. Dal 2018 sono passati quattro anni, Orsato ha commesso un errore nel 2018 e ha pagato per quanto fatto. Valeri è uno specialista e nei prossimi Mondiali e competizioni europee opererà lui. Non possiamo non accontentarci di loro due. Se non vanno bene allora prendiamo Brych, Laoz. Non vedo perché dovrebbero sbagliare proprio Napoli-Milan, sarebbe una gran sfortuna. Serra lo giustifichiamo perché è un arbitro giovane, che piange, che si è scusato con i calciatori. Orsato invece no. Non c'è motivo per tremare per la coppia Orsato-Valeri".