Cesari sta con Mazzoleni: "E' rigore, a Pasqua era sfuggito! L'episodio è da VAR"

Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto a Pressing e ha parlato così del contatto di ieri in area di rigore tra Bakayoko e Theo Hernandez: "Pasqua viene richiamato dal VAR Mazzoleni. Dalle immagini si vede il labiale dell'arbitro che dice 'sei sicuro che per te è calcio di rigore?'. Pasqua, a quel punto, va al monitor su cui viene mandata una sola immagine e alla fine decide di non concedere il rigore al Milan. Il tocco di Bakayoko c'è, non può mai arrivare sul pallone. Il tocco del giocatore del Napoli avviene con la gamba di Theo in elevazione, quindi quel tocco fa perdere l'equilibrio al terzino rossonero. Quindi per me qui ci sono tutti i presupposti per fischiare il calcio di rigore. E' assolutamente un episodio da VAR perché è sfuggito all'arbitro".