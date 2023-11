Che futuro per Gimenez? Dal Messico, Guzman: "Costerà come Lozano, lo vedrei benissimo a Napoli”

Santiago Gimenez è una delle meraviglie di questa stagione: 15 reti in 12 gare giocate, la punta scuola Cruz Azul è in lotta per la Scarpa d'Oro.

Santiago Gimenez è una delle meraviglie di questa stagione: 15 reti in 12 gare giocate, la punta scuola Cruz Azul è in lotta per la Scarpa d'Oro. Leader dell'attacco del Feyenoord, è atteso anche come uno dei grandi protagonisti sul mercato che verrà. Con che destino? Tuttomercatoweb.com è andato in Messico a parlarne con l'account executive di Hudl, Juan Guzman, la prima piattaforma a livello mondiale a livello di scouting.

Ti aspettavi questa stagione al Feyenoord?

"La verità... E' che sì, me l'aspettavo. Si è adattato rapidamente ma in Eredivisie si sono adattati e hanno fatto grandi cose altri messicani anche in passato. Salcedo, Maza Rodriguez, Guardado, Moreno, Lozano, tutti campioni in Olanda con ottimo rendimento. Così anche Gimenez si è subito adattato al calcio olandese".

E' il miglior talento dai tempi di Giovani dos Santos in Messico?

"Credo di sì ma lo paragonerei al Chicharito Hernandez e a Raul Jimenez ma come caratteristiche è unico e completo".

Come Hudl lavorate con numeri, statistiche, dati. Una cifra: per quanto partirà Gimenez?

"Faccio un calcolo e credo che il Feyenoord lo cederà più o meno per quanto il PSV Eindhoven fece con Hirving Lozano, ovvero 38 milioni. I cannonieri come lui hanno un valore importante e sta segnando anche in Europa".

Lo vedremo in Italia?

"Penso sia possibile, per fisico, velocità e caratteristiche, potrebbe giocare benissimo nell'Inter o nel Napoli che leggo siano interessate a lui ma anche nel Real Madrid e nel Tottenham. Per come sta giocando, mi sembra uno adatto a ogni campionato europeo…”.