"Che impresa! Hamsik mi ha voluto qui", l'ex Napoli Calzona porta la Slovacchia agli Europei

Il commissario tecnico della Slovacchia Francesco Calzona ha commentato la qualificazione della sua nazionale all'Europeo

Il commissario tecnico della Slovacchia ed ex tra gli altri di Sarri, Francesco Calzona, ha commentato la qualificazione della sua nazionale all'Europeo nel corso di una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport'. L'ex vice di Sarri e Spalletti a una gara dal termine del gruppo J è già certo del secondo posto, alle spalle del Portogallo: "Questa qualificazione è sorprendente. Pur partendo dalla quinta fascia, per la prima volta la Slovacchia si qualifica all’Europeo con una giornata di anticipo e, per di più, in un girone ostico. Sapevamo della forza del Portogallo: ma mettersi alle spalle tre nazionali di valore e organizzate - che vanno ai playoff - come Lussemburgo, Islanda e Bosnia è stata un’impresa di cui tutti siamo orgogliosi".

Calzona spiega poi come s'è ritrovato a guidare la Nazionale slovacca: "Hamsik è stato fondamentale già prima che iniziasse questa bellissima storia. Ne è stato l’artefice: è stato lui, infatti, a fare il mio nome alla Federazione Slovacca. Poi sono stato felicissimo di sapere che la stessa Federazione abbia voluto inserirlo nello staff tecnico: una scelta che ho accolto con immenso piacere. Marek è un ragazzo di intelligenza raffinata".