Chi al posto di Osimhen a Verona? Del Genio: "Raspadori fa fatica da centravanti, meglio Simeone"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Io credo che se Osimhen non giocherà contro il Verona in campo ci sarà Simeone, per tante ragioni. Anzitutto perché lo scorso anno ogni volta che giocava riusciva a far gol e poi perché credo che Raspadori potrebbe fare fatica da centravanti contro una squadra come il Verona, con spazi stretti, come testimonia anche la partita in Nazionale contro Malta, contro cui pure gli spazi erano stretti e poi ha fatto meglio da esterno che da centravanti.

Su Raspadori le potenzialità sono oggettivamente notevoli, ma è oggettivo anche che non riesca a rendere nei fatti in campo al massimo. E non saremmo estimatori di Raspadori se non dicessimo che non sta giocando alla grande, perché può essere molto di più".