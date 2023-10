Chi al posto di Osimhen? Mascara vota Raspadori: “Deve giocare lui, non Simeone”

Giuseppe Mascara, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante “Il calcio della sera”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Mascara, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante “Il calcio della sera”: “Il Napoli sta vivendo un periodo no, la scelta di Garcia è stata presa dalla società. Il tecnico francese deve avere del tempo, è chiaro che quando le cose non vanno bene si tende a scaricare tutto sull’allenatore. La squadra, tranne Kim, è la stessa della passata stagione, non è giusto giudicare l’operato del mister Garcia dopo cosi pochi giorni di lavoro.

Raspadori? E’ un falso nove, l’ho sempre sostenuto: oggi deve giocare lui, non Simeone. Il ragazzo ha sempre dimostrato di dare il 100%, merita di giocare titolare anche in Nazionale”.