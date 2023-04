Chi è l'MVP della stagione? Hamsik: "Non perché mio connazionale, ma nessuno come Lobotka"

Intervistato da Il Mattino, l'ex capitano azzurro Marek Hamsik ha svelato il suo MVP di questa stagione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Il Mattino, l'ex capitano azzurro Marek Hamsik ha svelato il suo MVP di questa stagione: "Il mio MVP della stagione è Lobotka, e non certo perché è slovacco come me: il suo talento, la sua freddezza, le sue qualità hanno fatto fare il salto al gioco del Napoli", le dichiarazioni del centrocampista attualmente al Trabzonspor.