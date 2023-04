Chi passa tra Napoli e Milan? Cassano, Adani, Vieri e Ventola divisi alla BoboTv: i pronostici

Antonio Cassano, Daniele Adani, Christian Vieri e Nicola Ventola hanno fatto i pronostici per la partita di questa sera valida

Chi passerà il turno tra Napoli e Milan? Nel consueto appuntamento alla BoboTv su Twitch, Antonio Cassano, Daniele Adani, Christian Vieri e Nicola Ventola hanno fatto i pronostici per la partita di questa sera valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League. Cassano e Adani credono che gli azzurri passeranno il turno, mentre Vieri e Ventola pensano che ad andare in semifinale sarà il Milan.