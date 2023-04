Chiariello: "A portieri invertiti sarebbe finita diversamente, Meret responsabile sul gol"

"Ma è tutta da giocare, io non ho visto nessuna differenza di Champions in bacheca ma solo un arbitro molto intimorito”.

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai microfoni di Canale 21 la sconfitta del Napoli contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League: “ E’ solo il primo tempo. Il Napoli ha dimostrato di essere molto più squadra del Milan, ha dominato la prima mezz’ora tenendo in pieno controllo la partita. E’ sbandato molto nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo dopo l’incursione di Leao. Il Milan ha avuto tre palle gol, una l’ha concretizzata. Nella ripresa è il Napoli che ha avuto le grandi occasioni per pareggiare. A portieri invertiti sarebbe finita diversamente, Meret sul gol preso è responsabile mentre Maignan fa una grandissima parata su Di Lorenzo. L’arbitro è stato scandaloso, lo pagheremo per il ritorno. Ma è tutta da giocare, io non ho visto nessuna differenza di Champions in bacheca ma solo un arbitro molto intimorito. Se non fosse per le assenze al ritorno, direi che il Napoli ha il 60% di possibilità di passare.

Siamo stati colpiti scientificamente, perché Krunic e Leao andavano ammoniti. Il mancato giallo a Leao è clamoroso, spaccare la bandierina è ammonizione da regolamento. Un arbitro da promozione lì ammonisce, non scherziamo neanche! Hanno capito che si poteva picchiare, l'hanno fatto Lozano e Kim, due ammonizioni mancate. Ma se ammonisci Leao e Krunic subito, finisce lì il discorso perché nessuno entra in quel modo. Nel secondo tempo hai cambiato registro ed hai ammonito scientificamente, perché la proteste di Calabria e dei milanisti non le hai colpite, Krunic fa un'altra entrata a metà campo e non l'hai proprio visto. Kim che non fa fallo, protesta, e gli dai il giallo sapendo che è diffidato. Signori, questo è il peso della storia di San Siro, non in campo, ma in quello che si vede intorno. Napoli nettamente meglio del Milan!".