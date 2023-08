Chiariello ad ADL: “Con questi due acquisti siamo in pole per lo scudetto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Il Corriere dello Sport titola con una notizia che non fa piacere ai tifosi azzurri: “Osifrena”. Il contratto di Osimhen non vede la luce. Abbiamo intervistato chi aveva dato per fatto il rinnovo, ci sono stati ben 6 incontri col procuratore Calenda, ma la cosa non quaglia, tant’è vero che aprendo il Corriere dello Sport, un paginone ‘Aurelio, tutto a posto?’. Quali sono i problemi? Il Corriere dello Sport li elenca così: la situazione sul rinnovo di Osimhen è tesa. Immaginavamo che questa prima settimana di Castel di Sangro servisse a mettere l’ambiente in sicurezza e tranquillità, soprattutto col rinnovo di Osimhen che è alla base della serenità di questo Napoli. Una cosa è rifondare con Osimhen, un’altra lo è farlo senza. I vari rinnovi sono tasselli che non possono più essere tardati, poi c’è la questione Lozano. Era un compito molto complicato, per De Laurentiis, tenere la squadra compatta. Voglio dire una cosa fuori dai denti: se Lozano dovesse rimanere, non sarò dispiaciuto, ma non mi va giù che se ne va a parametro 0 perché sono dalla parte delle società.

Non sono a caccia di nomi esotici, se solo ci fossero due acquisti, sarebbe un Napoli straordinario: Kilman e Koopmeiners. Forza Aurelio, dacci dentro, due sforzi e siamo in pole position. Ma c’è un terzo problema: la preparazione di Rongoni, l’uomo di Garcia, non convince. Troppi infortuni, anche Anguissa si ferma ai box. Il modo di preparare la squadra è molto diverso da quello di Sinatti, forse le macchine sono state sovraccaricate. In questo momento, il Napoli fa fatica a mettere l’11 titolari in campo.

Ci vuole un summit, loro non stanno parlando, non ci spiegano niente, perché non ci spiegano la strana formazione di un’ora contro il Girona? Io mi domando e dico: sì, i titolari devono giocare domenica, ma fagli fare un tempo e poi li cambi. Che esperimento è stato? Non voglio criticare Garcia, voglio una risposta. In questo momento, il ritardo è oggettivo, inutile fare polemiche, sarebbe sbagliato, facciamo lavorare presidente e allenatore, ma il 12 agosto si avvicina e ci hanno fatto una promessa, ma soprattutto vorremmo che qualche risultato ce lo portassero. Arrivare senza rinnovi e acquisti, sarebbe preoccupante, invito tutti ancora al silenzio con un solo mantra: aspettare e non giudicare, ma caro presidente, il tempo comincia a mancare".