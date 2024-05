Chiariello: "ADL, Conte e la parabola dello scorpione e della rana. Ma chi è lo scorpione?"

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto per parlare delle voci su Antonio Conte al microfono di Tv Play

Conte è l'uomo del sogno. Io ho fatto una parabola, ho ritirato fuori la famosa favoletta della rana e dello scorpione. Una rana si porta uno scorpione in groppa perché lo scorpione la convince che non la pungerà, altrimenti morirebbero entrambi. Arrivati in mezzo al guado la punge, muoiono entrambi. E la rana chiede perché l'avesse fatto. E lo scorpione risponde: "E' la mia natura, non ci posso fare niente".

La domanda da porci però è: lo scorpione chi è? De Laurentiis o Conte? Perché Conte è uno che ha litigato con la Juventus, col Chelsea, con l'Inter e col Tottenham. Nonostante sia un allenatore vincente. Quindi è più scorpione De Laurentiis o Conte che ha litigato con tutti i suoi datori di lavoro? Probabilmente sono due scorpioni. Allora dall'unione di due scorpione può uscire un liquido letale che uccide tutte le altre specie, quindi si torna a volare".