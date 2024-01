Chiariello: "ADL ha fatto un 3x1: con i soldi di Elmas è andato a prenderne tre"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Eppur si muove. Non parliamo di scienza, ma del mercato del Napoli che, invece di essere bello pronto e pimpante nelle sue essenzialità sin dagli inizi di gennaio, è stato fin qui quiescente. Nel caso di De Laurentiis, ogni giorno che passa sul mercato è un secolo, perché le due necessità principali a cui il presidente doveva ottemperare erano il difensore centrale e il centrocampista di sostanza, il vice-Anguissa. È arrivato Mazzochi, buono per tutte e due le fasce, lasciamo stare l’esordio che ha avuto con un intervento scomposto, a volte si sbaglia per troppo amore. Mazzocchi per Zanoli è sicuramente un upgrade allo stato attuale. Zerbin va al Frosinone e il Napoli ingaggia Ngonge, un giocatore che volevano in tanti, molto veloce, ha fatto già 6 gol e 2 assist, una vera alternativa a Politano, finalmente. Arriva Traore che può giocare sottopunta, trequartista, magari anche a destra, ma prende fondamentalmente le mansioni di Elmas.

De Laurentiis ha fatto un 3x1: con i soldi di Elmas ne è andato a prendere tre. Quel famoso tesoretto di 50 milioni se ne spendono 15-18-20 posto che arrivi Barak. Nel caso in cui il Napoli dovesse tornare a casa con un difensore forte e i rinnovi, allora si potrà parlare di un buon mercato. Vedremo, mai dare giudizi affrettati. Dovesse arrivare a Buongiorno, una difesa con Natan e Rrhamani ed un perfetto braccetto potrebbe supportare il centrocampo a due con Lobotka e Anguissa, con Lindstrom dietro la prima punta e Kvara e Politano ai lati. Questo può essere il modo per aggiustare questo Napoli, ragionate Mazzarri e presidente, ci accontentiamo anche di Barak a centrocampo, ma il difensore si deve prendere perché con quello svolti, quello serve al Napoli prima di ogni cosa".