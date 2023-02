Chiariello: "Altro che 'Scudetto di cartone' e Serie A mediocre, le italiane benissimo in Europa"

"Napoli è considerata la quarta forza d’Europa, ergo, stanno venendo meno 1 ad 1, tutti gli argomenti che sminuiscono il Napoli".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "A Napoli, allo stadio, spesso si canta un coro romano, molto simpatico: ‘E nun ce vonn sta’. Come dire che, agli altri dà molto fastidio ciò che sta accadendo. Negli ultimi trent’anni hanno sempre vinto le stesse, a parte 3 mosche bianche e il Napoli quest’anno che straccia. Guardando alle altre leghe, si evince che nessuno in Europa ha così distacco dalle altre, in classifica. ‘Scudetto di cartone’, ‘la Serie A è mediocre’, ‘se non fosse per la penalizzazione della Juventus sarebbe seconda’, poi vai a vedere l’Europa e il Milan batte il Tottenham, l’Inter batte il Porto, 3 italiane e 3 vittorie in Champions League. In Europa League la Juventus vince 3-0, la Roma vince con Dybala e Belotti, la Lazio resiste in Romania e la Fiorentina porta 4 su 4 le italiane avanti nel loro percorso. Allora non è così povera quest’Italia.