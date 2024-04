Chiariello annuncia: "ADL ha già preso il nuovo ds, non è tra i nomi già usciti"

Nel corso del suo editoriale su Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche del mercato e non solo.

Nel corso del suo editoriale su Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche del nuovo direttore sportivo: "Non vi faccio nomi, ma è una notizia. Oggi è spuntato pure Pinto ex Roma, ne state sentendo tanti, ma credetemi: nessuno di questi sarà il nuovo ds del Napoli. ADL l'ha già individuato e forse preso, ma è un nome che finora non è mai uscito. Mai. Quando vi domandate se lo prenderà, la risposta è sì, ma non è nessuno di quelli usciti. A giorni lo scoprirete. E non sono l'unico a saperlo, ma dalla mia bocca non uscirà. Non credete a nessuno".