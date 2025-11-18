Chiariello: "Arriva una buona notizia da Castel Volturno"

Umberto Chiariello a Radio Crc ha commentato il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: "I pareggi per il Napoli sarebbero letali. Qui non solo bisogna mantenere imbattuto il Maradona ma servono anche i tre punti. Adesso sta a Conte, chiuso nei suoi silenzi, che pensa solo a lavorare, trovare la quadratura di una situazione che si è fatta difficile. Dovrà coinvolgere tutti i reduci di questa stagione.

C'è una buona notizia: Lukaku, per cui si parlava di rientro a gennaio o febbraio, addirittura potrebbe essere già operativo e pronto magari per una panchina a Roma il 30 novembre. Il suo rientro negli spogliatoi, con la sua etica del lavoro, potrà dare un contributo importantissimo. Lukaku è uno degli uomini più importanti del gruppo, è un leader, dà l'esempio. Speriamo che il suo rientro possa servire per far capire che bisogna seguire il tecnico e la sua filosofia: lavoro, lavoro, lavoro. Non esiste altra ricetta per superare gli ostacoli".