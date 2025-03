Chiariello avvisa: "Non facciamoci ingannare dal momento, Fiorentina è disperata ma ha individualità!"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Siamo a pochissimo dalla partita con la Fiorentina. Non deve trarre in inganno il momento negativo della viola, né la sconfitta in Conference. La squadra di Palladino sta giocando male: tra sconfitte consecutive, la vittoria con il Lecce brutta ed una sconfitta preoccupante in terra greca. Però la Fiorentina ha una particolarità: è una squadra che, a confronto con le prime otto della classifica, dopo il Napoli, è quella che ha fatto meglio di tutte. Non ha una sua identità, quindi si appoggia sulle avversarie e colpisce in contropiede, perché ha qualità tra le individualità.

Quest’anno, infatti, la società ha speso e c’è qualità nella rosa, ma gioca male ed è contestata. Nonostante ciò, resta pericolosa perché è disperata e non deve fare gioco, ma difendersi. È nella predisposizione tattica migliore e poi è una bestia nera del Napoli: negli ultimi 4 anni è venuta a vincere 3 volte in casa nostra.

Il Napoli, però, non ha alternative. Harry Ford, inventore della catena di montaggio, diceva “potete scegliere qualsiasi colore per una Ford, purché sia nero”. Per il Napoli in questo fine settimana vale lo stesso: si può fare quel che si vuole, purché si vinca. Non interessa il modo o il modulo, il Napoli deve ricominciare a vincere in maniera seriale. Il Napoli deve produrre vittorie su vittorie e trasformarsi in una macchina. Se quello che abbiamo visto con l’Inter non è un’illusione e non è figlio di una sera d’orgoglio, ora bisogna vincere. Tutte le chiacchiere stanno a zero".