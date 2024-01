Chiariello: "Ci voleva la zingara per capire che Ostigard eccelleva in una difesa a 3?"

"Ci voleva la partita con la Lazio che Ostigard può dare tanto in una difesa a 3?".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "È accaduto qualcosa di surreale. Ho parlato con Udine dopo la partita dell’Udinese persa in maniera netta con l’Atalanta. Ho chiesto informazioni e mi hanno detto di non giudicare Perez per la prestazione, che ha fatto quasi un favore visto che era in partenza ed aveva salutato tutti. Un buon giocatore, non eccezionale, non un giocatore da uno contro uno, ma in una difesa a 3 ci sta bene. Ho colto queste informazioni e ho pensato che non mi sarebbe dispiaciuto, nonostante non mi sembrasse l’ideale. Al buon Ostigard, Mazzarri ha chiesto di scendere in campo, a Udine non voleva andare, a Genova sì, ma 7 milioni non li cacciavano. In attesa di collocazione ha giocato, apriti cielo, uno dei migliori in campo.

Ci voleva la partita con la Lazio che Ostigard può dare tanto in una difesa a 3? Ci voleva la zingara per capire che Ostigard è di quanto più vicino esista al buon Fabiano Santacroce, quando giocava in una difesa 3 ed eccelleva perché era rapido, bravo sull’anticipo e capace di staccare bene di testa? Ostigard ha un problema: ha una fisicità relativa, 1,82m, non ha la stazza per poter fare a sportellate con gente come Lukaku. Quando giochi come braccetto in una difesa a 3, quello che conta sono altre qualità: tempismo, rompere la linea, tenere la linea, andare a fare lo scivolamento, essere bravo nel salto. Che Perez non arrivi e resti Ostigard non fa differenza. Ciò che fa specie è che al Napoli manca un architetto. Se ho già 7 attaccanti, tra cui Lindstrom pagato 30 milioni di euro, un talento considerato tra i più fulgidi, con 14 gol in 2 anni, premio miglior giovane della Bundesliga, che facciamo? Lo arretriamo a 8° scelta?

Presidente, la squadra si costruisce in un altro modo. Qualcuno gliel’ha detto? Magari l’hanno fatto e non li ha ascoltati, non lo so. Giuntoli era un architetto importante, ha fatto tante fesserie, poi è cresciuto. Non devi tenere Giuntoli, ma sostituirlo. Sarà sicuramente un mio limite, ma a me sfugge la logica di questo calciomercato e su come si sta ragionando di costruire la squadra. Sono sicuramente io in difetto, ma qualcuno – visto che ci avevano promesso un incontro – ci vuole spiegare qualcosa? Attendo fiducioso".