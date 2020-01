Chiariello: "Con Demme e Lobotka il Napoli ha ritrovato identità, ora serve continuità"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Cosa doveva fare Rino Gattuso prendendo il Napoli? Innanzitutto ridare un'identità alla squadra: tattica, in primo luogo e non c'è riuscito fin quando non ha avuto in campo Demme o Lobotka. Doveva dare però qualcosa che và al di là dell'organizzazione di gioco: anima. Encefalogramma piatto, cuore freddo. Ora che sembra aver trovato una quadratura di gioco ed un'anima del suo capitano, Lorenzo Insigne, che si è trasformato da figura bulica ad aver ripreso fiducia. Quando ha la fiducia, fa diventare il pallone arte. Termine nuovo: continuità, questo è quello che serve".