Chiariello: "Con gli innesti del mercato, il 4-3-3 di Gattuso diventerà spumeggiante"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Si cerca sempre di filosofeggiare e la pietra filosofale per eccellenza è sempre la stessa: è nato prima l'uovo o la gallina? C'è una risposta o è un loop? Nel nostro caso specifico dobbiamo chiederci: fa bene Gattuso a scegliere un sistema di gioco già ben noto e caro a giocatori, società e tifosi, pur non avendo gli interpreti necessari per farlo, oppure piuttosto che dare certezze tattiche, mirare al morale della squadra, indipendentemente dall'atteggiamento di gioco? Per dare morale alla squadra c'è un solo sistema: fare risultato. In quel caso è giusto dare punti alla squadra mettendo da parte il sistema di gioco che tutti amano. Nel caso dell'Inter ci voleva la difesa a 3, dovevi cambiare atteggiamento. Con la Lazio devi giocare a 5, come Ancelotti contro il Liverpool. Non sei il Napoli di Sarri che gioca a memoria, oggi c'è una squadra in cerca d'identità, ma è il momento di adattarsi alla situazione. Arriveranno gli innesti e diventerà un Napoli spumeggiante da 4-3-3".