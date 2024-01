Chiariello contro Mazzarri: “Gara horror, si deve dimettere! Lindstrom fuori è anti-societario”

"Lui si deve dimettere, perché se è venuto per dare una mano lui non è in grado di darla".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: "Voglio ricordare che Mazzarri tra campionato e Coppa Italia ha diretto 9 partite. Sei volte su nove non ha fatto gol, le tre partite che ha segnato le ha vinte tutte per 2-1. Finora neanche una vittoria franca, netta e precisa. E’ vero che col Cagliari aveva segnato anche il terzo gol annullato ingiustamente a Politano, però il primo tempo con la Salernitana va annoverato nella galleria horror della stagione. E non è che il secondo tempo è stato qualcosa di decente, perché se la partita finisce 1-1 chiederemmo la testa di Mazzarri. Io continuo a chiederla, credo che lui non possa dare niente a questo Napoli e che si debba dimettere!

Lui si deve dimettere, perché se è venuto per dare una mano lui non è in grado di darla. So solo che da quando è venuto lui gioca Zerbin, che è quanto dire. Quattro partite di seguito e Lindstrom giace in panchina. E’ impensabile tutto ciò, è anti-societario. Lindstrom è un ragazzo meraviglioso, è stato il primo ad esultare e ad abbracciare Rrahmani. Sta bene fisicamente, l’ho appurato io”.