Chiariello controcorrente: “Errore gravissimo di Ospina sul gol di Pedro”

"Ospina ha fatto tre belle parate, ha giocato una buonissima partita ma gli dò questo voto perché non ha inciso sul risultato”.

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per commentare il successo del Napoli contro la Lazio e si è concentrato nello specifico sulla prova di Ospina: “Se il Napoli non avesse vinto avrei dato molto meno ad Ospina e invece gli dò 7-. Ha fatto un errore gravissimo sul gol di Pedro perché la prende con il guantone con la parte bassa, la palla sbatte a terra e va in porta. Quella è una parata mancata. Era difficile? Ma proprio per niente. Un portiere una palla del genere la prende. Ospina ha fatto tre belle parate, ha giocato una buonissima partita ma gli dò questo voto perché non ha inciso sul risultato”.