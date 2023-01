Chiariello dà 4 a Sozza: “Gara falsata sui falli, mancano 3 gialli ed ha permesso di picchiare Kvara!”

Umberto Chiariello, giornalista, nel post-partita di Inter-Napoli ha fatto le pagelle in onda a Canale 21 e all'arbitro Sozza ha assegnato un 4

Umberto Chiariello, giornalista, nel post-partita di Inter-Napoli ha fatto le pagelle in onda a Canale 21 e all'arbitro Sozza ha assegnato un 4: "Kvara non è ai suoi livelli, ma è stata una caccia all’uomo, l’unica buona notizia è il mancato infortunio perché poteva uscire rotto. Se si consentono tre falli subito a Skriniar, poi Barella, lo falciano da dietro, quindi è sempre giallo. Quello di Barella da dietro in mezzo alle gambe, non dà il giallo neanche lì. Manca pure un giallo a Mkytaryan in ripartenza, 3 gialli non dati, l’Inter ha potuto picchiare.