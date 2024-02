Chiariello dà 5,5 al mercato: "Ma 4 per gli acquisti! Niente difensore e in mediana una riserva"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Un mercato pessimo perché non c’è un euro e lo dice Lotito che non ha fatto niente. La Lazio ha provato a prendere un giocatore dalla Turchia, ma è saltato e l’ala che tanto desiderava Sarri non è arrivata. L’Inter ha fatto un mercato da 8 perché si è portato a casa solo Buchanan per un buco oggettivo: il solo Darmian non può fare sia difensore che esterno. Il mercato è da 8 perché hanno già bloccato Zielinski e Taremi.

La Juventus un bel 7 lo prende, perché ha preso Alcaraz e Djalo, a fari spenti Giuntoli, spendendo pochissimo, ha fatto un buon mercato. Il Milan pende 5 pieno, forse anche 4,5. Si è ripreso Gabbia che era l’ultima ruota del carro, Terracciano dal Verona e un difensore scarso, senza prenderne uno come si deve, la famosa punta non è arrivata. Ci sono 7 squadre per un posto Champions, fino a Torino sono tutte in corsa. Di queste 7, il voto è 0 per la Lazio che non ha fatto niente; il Torino ha preso Masina che non ha mai sfondato da nessuna parte, Okereke che è una vita che fa avanti e indietro, un mediocre; Lovato che a Salerno non giocava, uno che il pallone lo buca. In tutto ciò, la Gazzetta parla di ‘Toro scatenato’, non è più rosa, ma rossa di imbarazzo: voto 4.

Il Bologna ha fatto un mercato da 6,5 pieno prendendo tutta gente interessante, potrebbe essere anche da 7. Quel Sartori è bravo, se arriva a Napoli con Thiago Motta, Calafiori e Zirkzee non mi svegliate. La Roma ha preso due giocatori molto importanti, Angelino che farà il titolare e Baldanzi che può essere titolare, oltre che alternativa di Dybala. Roma da 7. La Fiorentina voleva un centravanti, un esterno, ha preso Faraoni, un usato sicuro, buon acquisto. Ed ha preso il Gallo Belotti, destinato alla titolarità. Adesso, però, dovrà cambiare modulo, Italiano dovrà giocare 4-4-2 o 4-2-4 perché ha Beltran, Nzola e Belotti. Gli esterni si sono ridotti a Nico Gonzalez, Ikoné e Sottil. La Fiorentina potrebbe esseri rinforzata, non come avrebbe voluto probabilmente. Pur con mercato incompleto, qualcosa mette neglli 11 titolari, niente di stratosferico, ma giocatori funzionali: 6,5.

Il Napoli 5,5. Perché doveva puntellare il centrocampo con un centrocampista importante e se n’è uscito con Dendoncker, è buono? Boh. Una riserva di una squadra inglese. Serviva il difensore e non l’ha preso, mercato da 4, ma toglie Zanoli che manda a crescere, così come Zerbin e Gaetano, scelte giuste. Preso Popovic, colpo da grande club. Con i soldi di Elmas si porta a casa Ngonge, grande attaccante del nostro campionato, fa gol, salta l’uomo, è veloce, a Verona faceva la differenza; Traoré che non serviva, ma è talmente un talento che se poco poco si rimette in lucido, il Napoli ha fatto bingo. Un mercato strano, non fatto secondo le esigenze, ma secondo la logica dei prospetti. Il Napoli ha messo qualcosa di nuovo? Sì e no. Perché se Mazzarri continua con la difesa a 3, la fascia la fa Mazzocchi. Il Napoli ha preso i migliori talenti di questo mercato, insieme ad Alcaraz e Baldanzi.

L’Atalanta ha un grande potenziale e la favorita per il quarto posto, ma il mercato ci dice che in pole salgono Roma e Napoli, peccato che il campo è un’altra cosa"