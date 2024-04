Chiariello: "Difficoltà non dipendono solo da Kim. Qui esaltiamo troppo, al Bayern neanche gioca"

Nel corso del suo editoriale per Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche del fallimentare mercato del Napoli.

Nel corso del suo editoriale per Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche del fallimentare mercato del Napoli. Di seguito uno stralcio: "Kim è stata una meteora meravigliosa. A Monaco fa panchina, a fronte di Dier, De Ligt e Upamecano. Dopo un po' di prestazioni negative è fuori. A Napoli esaltiamo troppo, qui ha fatto benissimo ma non è quel difensore così straordinario che abbiamo raccontato. Così come non può dipendere questo campionato solo dalla sua assenza e neanche dalla sostituzione seppur gravissima ed in ritardo. A gennaio servivano solo due giocatori. Il sostituto di Elmas era in casa: Gaetano.

Poi prendi Cajuste avendo Folorunsho. A gennaio serviva un centrocampista importante e tenere Gaetano, in casa hai anche Demme che paghi. Ed un difensore. Punto. Ma si è speso in più per Ngonge, fanno pure bene a farlo, ma Traoré è una scommessa e le scommesse le fai in estate quando hai tutto un ritiro davanti. Ora chiedo solo dignità al Napoli da qui alla fine".