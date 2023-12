Chiariello: "Dobbiamo tifare contro le italiane, Napoli ancora in corsa per il Mondiale per club"

"Piangiamo tantissimo per quel punto perso nella corsa per il Mondiale per club contro l’Union Berlino".

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai microfoni di Canale 21 la vittoria del Napoli contro il Braga e il passaggio agli ottavi di finale di Champions degli azzurri: “Continuo a vedere progressi. Un avversario, sicuramente, meno bravo degli altri finora incontrati. Gli obiettivi che si era prefissato Mazzarri sono stati raggiunti: qualificazione, clean-sheet, Osimhen che torna al gol, non Kvara purtroppo.

Piangiamo tantissimo per quel punto perso nella corsa per il Mondiale per club contro l’Union Berlino. Può essere sanguinoso, perché il Napoli stasera ha scavalcato il Milan, che perde a Newcastle è fuori dalle coppe. Anche se pareggia si ferma a 40 punti, il Napoli ora ne ha 41 ed è alla rincorsa della Juve che ne ha 47. Siccome se supera gli ottavi guadagna un solo punto, e due per ogni vittoria, facendo 5 punti (due vittorie e il passaggio ai quarti) non raggiungerebbe la Juve. Dovrebbe fare almeno un’altra vittoria ai quarti, ed è molto difficile. Ma il Napoli è piena corsa per partecipare al Mondiale per club, anche se è molto difficile.

Dobbiamo tifare contro le italiane per interesse nostro. L’Inter non ha battuto la Real Sociedad e questo significa che il Napoli ora ha una chance in più per gli ottavi al sorteggio, perché oltre all’Atletico Madrid e al Borussia Dortmund, c’è anche la Real Sociedad tra le squadra abbordabili. Se il Milan perde a Newcastle si compie il destino del Napoli, che con un sorteggio opportuno può un’altra volta approdare ai quarti”.