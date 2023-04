Chiariello: "Due gare faccia a faccia per arrivare dove non osavano neanche le aquile"

Così su twitter il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, in merito al finale di stagione del Napoli.

"4 vittorie, e volendo 1 pareggio in 9 partite per evitare ogni discorso extra campo, per chiudere il discorso campionato e finalmente festeggiare dopo 33 anni. 2 partite faccia a faccia per arrivare dove non osavano neanche le aquile. Siamo al redde rationem: tutti uniti e pedalare", così su twitter il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, in merito al finale di stagione del Napoli.